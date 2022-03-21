На вокзалах и в поездах отменили социальную дистанцию и измерение температуры у пассажиров

РЖД отменяют измерение температуры тела перед посадкой в поезд и во время поездки на поездах дальнего следования, скоростных и высокоскоростных поездах. Также отменяется социальная дистанция в вагонах-бистро в высокоскоростных поездах «Сапсан», в вагонах-ресторанах поездов дальнего следования, на вокзалах и станциях, сообщает официальный Telegram-канал РЖД.

«Поскольку эпидемическая ситуация стабилизировалась, постепенно снимаются действующие ограничения в поездах и на вокзалах железных дорог», — сказали в РЖД.

В компании заявили, что больше не будет рейдов, направленных на выявление нарушений пассажирами масочного режима. При этом отмечается, что работники вокзалов и поездов обязаны носить маски при контакте с пассажирами. Помимо этого, останется обязательной дезинфекция подвижного состава и помещений вокзалов, где особое внимание будут уделять дверям, ручкам и поручням.