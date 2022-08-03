На водителя скорой помощи завели уголовное дело за ДТП на Серовском тракте, из-за которого погибла пациентка

На водителя скорой помощи Нижней Туры следственный отдел полиции Качканара завёл уголовное дело за создание ДТП, вследствии которого погибла пациентка. Трагедия произошла 28 марта в 22:15 на 215-м км автотрассы Екатеринбург — Серов. Водитель скорой не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги, и автомобиль опрокинулся. В результате ДТП 72-летняя пассажирка, которую везли из Нижней Туры в больницу Нижнего Тагила с подозрением на инсульт, получила телесные травмы, в результате чего скончалась. Об этом сообщает МО МВД России «Качканарский».

Сын погибшей, который находился на момент ДТП в машине скорой помощи, рассказывал изданию ЕАН, что его мама стонала от боли, фельдшер вызвала вторую машину скорой помощи, их повезли обратно в Нижнюю Туру. Там женщине сделали рентген и сказали, что переломов нет, только сильные ушибы. По словам сына, на следующий день его маму повезли в Нижний Таги, где провели обследование на томографе и выявили наличие перелома шести рёбер грудного отдела позвоночника. Пенсионерку госпитализировали в Демидовскую больницу, где она умерла спустя четыре дня.

Судмедэксперт установил, что смерть наступила в результате жировой эмболии, перелома рёбер и травмы, вызванной тупым предметом.

5 апреля сына погибшей вызвали в следственный отдел Нижнего Тагила, где записали обстоятельства произошедшего. Следственным отделом полиции Качканара было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).