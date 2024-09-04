На водителя, сбившего насмерть женщину на трассе под Нижним Тагилом, завели уголовное дело об умышленном убийстве и отправили его в СИЗО

Пригородный районный суд удовлетворил ходатайство следователя СК РФ о заключении под стражу 39-летнего водителя Mazda, которого обвиняют в умышленном убийстве женщины-пешехода (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В результате предварительного следствия было установлено, что утром 31 августа этого года мужчина, ехавший по Свердловскому шоссе, в районе Николо-Павловского совершил умышленный наезд на 55-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии пострадавшая получила множественные травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда скорой помощи.

Женщина влетела в салон через лобовое стекло, после чего водитель проехал ещё более 100 метров и съехал в кювет.

По сообщению Госавтоинспекции, водитель в момент аварии был трезв.

Мужчину заключили под стражу на два месяца, до 30 октября 2024 года.

Постановление суда не вступило в законную силу.