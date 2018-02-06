На видео попал вор, сливающий бензин у припаркованных машин возле проходной «Уралвагонзавода»

Сотрудники тагильской полиции проверяют факт кражи бензина из припаркованных возле «Комсомольской» проходной «Уралвагонзавода» автомобилей. Саму кражу удалось снять на видео, которое было опубликовано сегодня в паблике «Происшествия Тагила» в соцсети «ВКонтакте». На записи видно, как мужчина при помощи шланга сливает бензин из нескольких машин.

«Рядом с “Комсомольской” проходной УВЗ по улице Свердлова. Примерно в 14:40 подъехала серая “Газель”. Остановилась напротив базы, из неё вышел мужчина, вытащил большую пластиковую канистру и пошёл сливать бензин с припаркованных автомобилей. Ранее был замечен неоднократно, летом первый раз. Периодически приезжает и ворует бензин, только сейчас удалось заснять», — сообщает автор видео.

Пользователи соцсетей отмечают, что бензин с припаркованных машин у УВЗ сливают постоянно.

«У меня на этом месте два раза сливали бенз, пока сетку в трубу не вставил. Днём и сливают, потому что днём все на работе. Ночью очень редко там кто-то ходит, а днём самое то, мало ли, вдруг в своей машине ковыряется. Даже на самих стоянках объявления висели, что кто-то повадился бенз сливать, но сидеть и караулить никто не будет, всем на работу надо, а охранники на стоянке охраняют свои места рабочие, а не машины. А полицию вызывать бесполезно. Повезёт, если рядом ППС будет, пока приедут, он уже свалит. А ловить его будут только после заявы в ментовку», — пишет Константин Комухин.

«Канистры нет! Видать, рядом заправка страдает! Вот откуда ноги растут!» — предполагает Бажена Чулкова.

Сейчас, по данным полиции, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.