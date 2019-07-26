На въезде в Серов водитель уснула за рулём и врезалась в столб

Утром 26 июля у дома № 88 по улице Каквинской, на въезде в Серов, женщина на Hundai Solaris уснула за рулём и врезалась в столб, сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По данным представителей ведомства, в автомобиле на переднем пассажирском сиденье находился 46-летний мужчина, ремнём безопасности пристёгнут не был. Супружеская пара ехала со стороны Екатеринбурга в сторону Ханты-Мансийского автономного округа.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир были доставлены в Серовскую городскую больницу. У женщины установлен диагноз «компрессионный перелом позвоночника». У мужчины диагностированы ушиб мягких тканей лица, ушиб грудной клетки, перелом левой лодыжки.