На Вагонке вазовская «девятка» сбила пенсионерку
Накануне, 15 января, около девяти часов утра возле дома № 51 по проспекту Дзержинского в ДТП была травмирована 60-летняя женщина. По информации отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, пенсионерка переходила дорогу в непосредственной близости от нерегулируемого пешеходного перехода, когда её сбил 22-летний водитель на ВАЗ-2109.
Женщина госпитализирована в ЦГБ № 1 с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом левой голени».
«Госавтоинспекция предупреждает водителей о том, что зимний период характеризуется сложными погодно-климатическими условиями, значительно ухудшаются сцепные качества дорожного покрытия, в связи с чем водитель обязан выбирать соответствующую скорость движения, которая обеспечит безопасность. При подъезде к пешеходным переходам необходимо снизить скорость движения, ожидать выхода на проезжую часть пешеходов, особенно внимательными необходимо быть при проезде пешеходных переходов в сумерки и в период тёмного времени суток», – предупреждают в ГИБДД.
Агентство новостей «Между строк»
ФОТО: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила