На Вагонке в выходные из-за велогонки перекроют дороги

22 и 23 мая в Нижнем Тагиле будет закрыто движение транспорта по проспектам Вагоностроителей и Дзержинского с 8:00 до 16:00. В это время пройдёт первенство Свердловской области по велосипедному спорту.

На время подготовки и проведения турниров движение перекроют по проспекту Вагоностроителей на участке от Восточного шоссе до улицы Зари и по чётной стороне проспекта Дзержинского на участке от Ленинградского проспекта до проспекта Вагоностроителей. Также с полуночи на данных участках будет запрещена парковка.