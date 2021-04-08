На Вагонке в пожаре пострадал 50-летний мужчина

Вчера утром в Нижнем Тагиле в двухэтажном доме по адресу Тимирязева, 31 в пожаре пострадал человек.

Проходившая мимо дома женщина заметила возгорание на первом этаже. Она позвала на помощь соседку, которая вышла в подъезд и увидела задымление, после чего вызвала пожарных. В результате возгорания 50-летний мужчина получил термические ожоги 2-й и 3-й степени. Он госпитализирован в больницу в тяжёлом состоянии. В квартире повреждено домашнее имущество, площадь пожара составила 1 кв. м.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении пострадавшего.