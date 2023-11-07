На Вагонке 18-летний «чайник»-лихач сбил на пешеходном переходе двухлетнего мальчика

В Дзержинском районе Нижнего Тагила днём 6 ноября 18-летний водитель сбил на пешеходном переходе двухлетнего мальчика. Как пояснили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, получивший полгода назад права водитель Lada Priora двигался по улице Зари в сторону Ленинградского проспекта. На пешеходном переходе рядом с домом № 8 он сбил двухлетнего ребёнка, переходившего дорогу на зелёный сигнал светофора вместе с бабушкой. Ребёнок с различными травмами был госпитализирован с места аварии в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила.

Госавтоинспекторы провели на месте процедуру медосвидетельствования в отношении водителя, он оказался трезв. За свой полугодовой водительский стаж он был привлечён к административной ответственности за нарушения ПДД 20 раз. Парень пояснил сотрудникам ГИБДД, что не увидел ребёнка из-за ослепившего его солнца. По факту инцидента в ГИБДД проводится проверка.