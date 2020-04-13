На установку автостанции контроля за загрязнением воздуха в Нижнем Тагиле потратят почти 10 млн рублей

9,9 млн рублей будет направлено на приобретение и установку третьей автоматической станции контроля за загрязнением атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле. Деньги уже предусмотрены в бюджете Свердловской области, рассказали АН «Между строк» в департаменте информполитики региона. В 2019 году был выбран и согласован земельный участок для размещения автостанции. Планируется, что все работы по её установке будут завершены в декабре 2020 года. Объект приобретут для Нижнего Тагила в рамках проекта «Чистый воздух», который входит в состав нацпрограммы «Экология».

13 апреля свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял участие в видеоконференции, где обсуждалась реализация федерального проекта. Совещание с участием глав российских регионов провёл глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин. В Свердловской области планируется вложить в реализацию программы «Чистый воздух» 2,35 млрд рублей. Из них 2 млрд рублей — внебюджетные источники.

Ранее в Нижнем Тагиле был разработан комплексный план по снижению выбросов в атмосферу. Соглашение о его реализации подписали крупнейшие местные предприятия, в том числе ЕВРАЗ НТМК, Высокогорский ГОК и УВЗ. В прошлом году они направили на мероприятия по проекту «Чистый воздух» более 327 млн рублей. Предполагается, что совместными усилиями властей и промышленных гигантов к 2024 году уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе снизится на 20%. Это позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в Тагиле. Для уменьшения уровня загазованности воздуха планируется обновление подвижного состава и перевод автобусов и техники дорожно-коммунальных служб на газомоторное топливо.

Эксперимент по снижению уровня загрязнения воздуха в 12 российских городах был предложен правительством. Помимо Нижнего Тагила, федеральные средства на реализацию экологических мероприятий по 31 декабря 2023 года получат Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Нижний Тагил попал в новые майские указы президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Глава государства подчеркнул, что правительство обязано обратить внимание на проблемы экологии в загрязнённых промышленных центрах, в число которых входит второй по величине город Свердловской области.