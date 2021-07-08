На «Уралвагонзаводе» заработал промышленный 3D-принтер

На «Уралвагонзаводе» запустили в работу промышленный 3D-принтер, который умеет печатать нужные формы и стержни. Такое оборудование используется лишь на нескольких предприятиях России, сообщает пресс-служба УВЗ.

Устройство может в короткие сроки печатать песчаные формы различных масштабов. Так, создание изделия максимального размера занимает всего 16 часов. Для создания формы на принтере не нужно делать оснастку, на которую может уходить полгода и больше. Ещё одно преимущество печати на 3D-принтере — возможность быстрого исправления 3D-модели, а также создание изделий сложной формы, которые трудно повторить традиционными методами.

Для работы на машине обучение прошли трое сотрудников УВЗ. В ближайшее время ещё семь заводчан научатся работе на новом оборудовании.