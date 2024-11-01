На «Уралвагонзаводе» выбрали самую красивую и талантливую девушку

На «Уралвагонзаводе» (входит в «Ростех») прошёл конкурс «А ну-ка, девушки!». Победительницей стала Юлия Сидорова, корреспондент корпоративного телевидения УВЗ. У девушки три высших образования, она владеет тремя языками и является мамой троих детей.

Конкурс впервые прошёл три года назад по инициативе генерального директора «Уралвагонзавода» Александра Потапова. В этом году на него заявились 36 красавиц, 27 из них сначала продемонстрировали свои таланты на отборочном этапе. В финал вышли 12 сотрудниц самых разных профессий: машинист крана, табельщик, техник-технолог, инженер, экономист. Это представительницы не только «Уралвагонзавода», но и Уралкриомаша и Уральского КБ транспортного машиностроения (входят в состав Концерна УВЗ). В течение 3 месяцев без отрыва от работы девушки учились уверенно держаться на сцене, петь, танцевать, прошли курсы по актёрскому мастерству. Финалисток ждали различные испытания: спортивный этап, где девушки бежали кросс по пересечённой местности; творческий, где конкурсантки расписывали футболки; интеллектуальный, в котором участницы отвечали на различные вопросы, в том числе об истории жизни и труда их предшественниц в 1930-е годы прошлого века.

На гала-концерте участницы предстали перед коллегами в новых амплуа, раскрыли свои таланты и увлечения. Они пели, танцевали современные танцы и вальс, представляли цирковые и поэтические номера, выступали в жанре стендап, зажигали за диджейским пультом.

Второе место заняла машинист крана прессово-сварочного цеха Анастасия Анисимова, третье — экономист по материально-техническому снабжению Анна Марченко. Победительнице и призёрам вручили денежные сертификаты.

«Мне очень понравился конкурс. Я показала хорошие результаты на всех этапах, представила интересный финальный номер, хоть и не пою профессионально. Момент, когда весь зал встал под мою песню, я запомню на всю жизнь! Эмоции переполняют! В ходе конкурса я получила море удовольствия, несмотря на усталость и нехватку времени. Спасибо моей семье, замечательному коллективу и, конечно, нашему предприятию за этот бесценный опыт!» — сказала Юлия Сидорова.