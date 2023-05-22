На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле рабочий нанёс себе удар ножом в шею из-за разногласий с начальством по зарплате

В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» сотрудник цеха № 563 на одном из совещаний с начальством, где работникам зачитывали 5-минутный рапорт, нанёс себе удар в шею из-за того, что получил низкую заработную плату за прошедший месяц. Инцидент произошёл вечером 16 мая.

Павел М., по информации источника АН «Между строк», около четырёх лет работал в подчинении сменного мастера Александра Иванова, также известного как председатель Первичной профсоюзной организации «УВЗ — Солидарность — 1 мая». По мнению коллег пострадавшего, из-за активной деятельности профсоюза по защите прав заводчан подчинённых Иванова, в том числе и Павла, начали переводить на другие участки этого же цеха.

«За последний месяц он получил 11 тысяч рублей, когда обычно его заработная плата могла достигать 110 тысяч рублей. Его перевели на участок автосцепки, где изменились его функции. Павел работает на ставке обрубщика, но на новом месте ему пришлось столкнуться с другими деталями, специфика работы с ними ему была не знакома. На вопросы, которые он задавал коллегам, он не мог добиться ответов, ему ничего не объясняли», — рассказал собеседник редакции.

По словам собственного источника АН «Между строк», на новом месте Павел продолжил работать по тарифной ставке как сдельщик. Старший мастер этого участка предложил мужчине рассчитываться, и тагильчанин собирался обратиться со своей проблемой к начальнику цеха на совещании.

«У Павла есть семья, он выплачивает ипотеку. Очевидно, из-за такой реакции он был на эмоциях. После отказа руководителей производства беседовать с ним, он нанёс себе удар лезвием канцелярского ножа, который лежал на столе. В результате врачи наложили шесть швов, до сонной артерии оставался один миллиметр. Когда в кабинет забежала фельдшер из здравпункта, никто не оказывал ему первую помощь», — утверждает анонимный собеседник редакции.

Сегодня заводчанина выписали из ГБ № 1, куда он был госпитализирован. К нему уже приходили сотрудники по охране труда УВЗ и представители правоохранительных органов, которые проводят проверку.