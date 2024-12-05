На «Уралвагонзаводе» рассказали об информационной атаке

В социальных сетях «Уралвагонзавода» появился пост о том, что в информационном пространстве всё чаще стали появляться негативные отзывы от якобы работников оборонного предприятия и различных ЧП на производстве.

Например, 2 декабря в сообществе «Каменск-Уральский 24/7» во «ВКонтакте» появился анонимный пост.

«Это руки моего мужа после недели работы у станка на заводе “Уралвагонзаводе”. Я не могу понять, как можно так издеваться над людьми? Они не роботы, они живые люди. Ходил в больницу, потому что его руки опухли до такой степени, что он даже не может поднять стакан воды. У меня нет нормальных слов, чтобы описать весь свой гнев! Когда они, наконец, поймут, что их сотрудники — это не машины! Это люди и они не железные! У них есть как бы семьи, дети, жизнь за пределами этой проклятой работы! Это каким нужно быть “недочеловеком”, чтобы вот так издеваться над своими сотрудниками! Всю работу не переделать, но терпение человеческое может лопнут! Если они думают, что люди будут молча терпеть такое отношение, то они ошибаются. Никакая бронь не станет выше своего здоровья. Они доиграются, что из-за нехватки людей сами будут стоять возле этих станков», — говорится в сообщении.

К посту приложена фотография мужской руки.

Только этот снимок легко найти через любой поисковик. Оригинал выложен на одном из фотобанков с подписью: «мужская рука после укуса пчелы на фоне стола»

На «Уралвагонзаводе» заявляют, что подобные материалы и комментарии могут быть действиями мошенников и содержать недостоверную информацию о предприятии, его работников и выпускаемую продукцию.

«В случае, если у вас возникли какие-то нерешенные вопросы или пожелания, то можно обратиться на “горячую линию” “Уралвагонзавода” по телефону: 8 (495) 737-00-81. Мы всегда готовы вам помочь», — отмечают на УВЗ.