На «Уралвагонзаводе» прокомментировали сход вагонов на трассе между Нижним Тагилом и Верхней Салдой

На «Уралвагонзаводе» прокомментировали сход с рельсов полувагонов-самосвалов предприятия, который произошёл накануне в районе танковой дороги на полигон «Салита». Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе компании, пострадавших в данном происшествии нет, ущерб окружающей среде не причинён

«На место оперативно выехали специалисты. В короткие сроки автомобильное движение было восстановлено. Пострадавших нет, ущерб окружающей среде не причинён. Причины произошедшего устанавливает комиссия», — прокомментировали в пресс-службе «Уралвагонзавода».

Как сообщает ИА «Все новости», Нижнетагильская транспортная прокурора организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По её итогам в надзорном ведомстве дадут оценку действиям должностных лиц предприятия и соответствию железнодорожной инфраструктуры требованиям законодательства.