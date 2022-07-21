На «Уралвагонзаводе» отметили 100 лет со дня рождения легендарного тагильского конструктора танков Леонида Карцева

Сегодня, в 100-летие со дня рождения легендарного конструктора танков Леонида Карцева, руководители и сотрудники «Уралвагонзавода» и УКБТМ возложили цветы к памятной доске на доме, где он жил.

Леонид Карцев возглавлял конструкторское бюро «Уралвагонзавода» с 1953 по 1969 год, сегодня это Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения. Эксперты и исследователи в области танкостроения считают, что 16 лет его деятельности стали самыми продуктивными для Нижнего Тагила. За это время были созданы 26 новых образцов бронетанковой техники и вооружения, 9 из которых приняли на вооружение Советской армии. Всего по проектам, созданным под руководством Карцева, было построено более 100 тысяч танков.

«Леонид Николаевич — выдающийся главный конструктор советских бронемашин, внёсший неоценимый вклад в развитие уральской школы танкостроения. Биография Леонида Николаевича, как человека одарённого, целеустремленного и неординарного, — яркий пример для воспитания подрастающего поколения, влюблённого в технику», — отмечает генеральный директор и главный конструктор АО «УКБТМ» Андрей Терликов.

Памятные мероприятия в честь юбилея Леонида Карцева проходят на УВЗ в течение всего года. Выставочный комплекс предприятия организовывает круглые столы, квизы, тематические экскурсии и уроки, дни науки и техники для сотрудников предприятия и школьников Нижнего Тагила.

Леонид Карцев возглавил конструкторское бюро в 31 год. При нём конструкторское бюро Нижнего Тагила завоевало признание военных и составило конкуренцию харьковскому и ленинградскому танковым КБ.

Боевые машины тагильской разработки с 1950-х годов и до сегодняшнего дня составляют основу бронетанковых сил Российской Федерации. Сначала это были средние танки Т-54/Т-55 и Т-62, затем их сменила линия основных боевых танков Т-72, которые были поставлены в производство уже после ухода Карцева с «Уралвагонзавода», но в создании которых он участвовал.