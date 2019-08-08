На Уральском турбинном заводе в Екатеринбурге произошёл пожар

Днём 8 августа в Екатеринбурге произошёл пожар на промышленной площадке Уральского турбинного завода на улице Фронтовых Бригад, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

«Сообщение о возгорании поступило в 12:14. На место выезжали 17 пожарных автомобилей, работали 55 человек. Из здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек, пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в помещении произошло возгорание масла. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Горящее масло тушили с помощью пены, подаваемой из установки пожаротушения «Пурга». В 12:52 огонь был потушен.