На Уральском проспекте в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП (ФОТО, ВИДЕО)

Вчера, 21 декабря, около шести часов вечера на пересечении улицы Большая Гальянская и Уральского проспекта произошло ДТП с участием трёх автомобилей. 42-летний водитель Skoda Octavia при повороте на главную дорогу не пропустил Renault Duster и совершил столкновение. От удара «француза» отбросило на полосу встречного движения, по которой двигался Skoda Roomster.

Травмы в аварии получили 60-летний водитель Skoda и 28-летняя женщина-пассажир Renault. Им потребовалась госпитализация.

Агентство новостей «Между строк»