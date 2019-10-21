На уральских предприятиях ЕВРАЗа выбрали лучших молодых руководителей

На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК подвели итоги конкурса на звание лучшего молодого руководителя. В соревновании участвовали более 200 сотрудников уральских предприятий ЕВРАЗа, а за победу в финале боролся 21 человек.
Профессиональный конкурс проходил в несколько этапов: участники проходили интервью с экспертами, показывали, как умеют работать с числовой и вербальной информацией, решали производственные задачи, участвовали в командной игре. Эксперты оценивали деловые и лидерские качества специалистов.
На ЕВРАЗ НТМК лучшим молодым руководителем стал электрик смолопекококсового цеха Григорий Осипов, который работает на комбинате 11 лет. В конкурсе он участвовал четвёртый раз. Второе место завоевал главный специалист по сопровождению инвестиционных проектов управления организации труда и заработной платы Дивизиона «Урал» Кирилл Злобин, третье место у начальника производственного участка рельсобалочного цеха ЕВРАЗ НТМК Евгения Трубина, сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.
На Качканарском ГОКе победил дебютант конкурса энергетик цеха дробления Никита Исаков. Специалист пришёл на комбинат электрослесарем шесть лет назад, затем работал мастером, в апреле был назначен энергетиком отделения по обеспечению технического обслуживания и ремонта оборудования. Второе место завоевала ведущий специалист дирекции по снабжению Дивизиона «Урал» Мария Кожевникова, третье — горный мастер экскаваторного цеха рудоуправления Василий Земцов.
Финалистов конкурса поздравили первые лица компании. Все молодые руководители получат рекомендации по совершенствованию управленческих навыков.
«На предприятиях ЕВРАЗа стремятся развивать молодых специалистов. Их креативное мышление и нестандартный подход к решению производственных задач позволят предприятиям развиваться и повышать эффективность. Нам нужны энергичные и грамотные молодые руководители», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарёв.