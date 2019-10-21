На уральских предприятиях ЕВРАЗа выбрали лучших молодых руководителей

На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК подвели итоги конкурса на звание лучшего молодого руководителя. В соревновании участвовали более 200 сотрудников уральских предприятий ЕВРАЗа, а за победу в финале боролся 21 человек.

Профессиональный конкурс проходил в несколько этапов: участники проходили интервью с экспертами, показывали, как умеют работать с числовой и вербальной информацией, решали производственные задачи, участвовали в командной игре. Эксперты оценивали деловые и лидерские качества специалистов.

На ЕВРАЗ НТМК лучшим молодым руководителем стал электрик смолопекококсового цеха Григорий Осипов, который работает на комбинате 11 лет. В конкурсе он участвовал четвёртый раз. Второе место завоевал главный специалист по сопровождению инвестиционных проектов управления организации труда и заработной платы Дивизиона «Урал» Кирилл Злобин, третье место у начальника производственного участка рельсобалочного цеха ЕВРАЗ НТМК Евгения Трубина, сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.

На Качканарском ГОКе победил дебютант конкурса энергетик цеха дробления Никита Исаков. Специалист пришёл на комбинат электрослесарем шесть лет назад, затем работал мастером, в апреле был назначен энергетиком отделения по обеспечению технического обслуживания и ремонта оборудования. Второе место завоевала ведущий специалист дирекции по снабжению Дивизиона «Урал» Мария Кожевникова, третье — горный мастер экскаваторного цеха рудоуправления Василий Земцов.

Финалистов конкурса поздравили первые лица компании. Все молодые руководители получат рекомендации по совершенствованию управленческих навыков.