На Урале выберут лучших руководителей малого и среднего бизнеса

В Свердловской области стартовал приём заявок на одну из самых престижных премий в сфере бизнеса «Коммерсантъ года 2021». Имена победителей озвучат на торжественной церемонии награждения в октябре.

Премия проводится издательским домом «Коммерсантъ-Урал» при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области, СОФПП и союза «Уральское объединение строителей». В 2021 году предприниматели поборются за победу в восьми номинациях: «Медицина», «Строительство», «Торговля (ретейл)», «Пищевая промышленность и сельское хозяйство», «Непищевая промышленность», «IT», «Услуги» и спецноминации СОФПП «Бизнес в малых городах».

«Мы выступаем соорганизаторами премии и учредителями специальной номинации — “Бизнес малых городов”. Считаю важным отметить предпринимательские инициативы в муниципалитетах с численностью населения до 100 тысяч. Развивая бизнес на местах, предприниматели повышают качество жизни за периметром крупных городов. Постепенно мы наблюдаем, как в малых городах растёт уровень сервиса, доступность услуг, в том числе образовательных, медицинских. Фонд, со своей стороны, старается внести свой вклад в эти процессы: второй год СОФПП реализует комплексный проект Business-Data, который помогает предпринимателям открывать бизнес в небольших городах с использованием финансовых и нефинансовых инструментов господдержки», — рассказывает директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Подать заявку можно на официальном сайте премии до 10 сентября. Участвовать в отборочном этапе могут руководители субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области. При этом компании и управленческому опыту руководителя должно быть не меньше пяти лет. Также бизнес должен демонстрировать положительную динамику выручки и прибыли по итогам 2020 года. Преимуществом для конкурсантов станут создание новых рабочих мест и запуск инвестиционных проектов.

Победителей выберут редакционный и экспертный советы премии. Лауреаты получат ювелирные изделия в виде статуэток с символикой премии, изготовленные ЮД MOISEIKIN®, а также подарки и специальные призы от партнёров и спонсоров. После награждения истории победителей будут освещены в специальном проекте на сайте издания.