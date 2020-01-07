На Урале в тройном ДТП пострадали четверо взрослых и один ребёнок

Пять человек, в том числе восьмилетний ребёнок, получили травмы различной степени тяжести в результате аварии с участием трёх иномарок на Урале. ДТП случилось накануне, 6 января, на трассе Пермь — Екатеринбург. Спровоцировала аварию 41-летняя женщина, которая выехала на встречную полосу движения.

«В 15:50 на 302-м км трассы Пермь — Екатеринбург произошло ДТП. По предварительным данным, женщина — водитель Hyundai при движении со стороны Перми не справилась с управлением и допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с Volkswagen и Toyota», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Одного из пострадавших в результате аварии зажало в автомобиле. У всех участников ДТП диагностировали ушибы. Водитель Hyundai получила самые серьёзные травмы, в том числе переломы правой бедренной кости и правой берцовой кости со смещением, перелом левой пяточной кости.

Сейчас сотрудники ГИБДД, МЧС и СМП устанавливают обстоятельства происшествия. В ведомстве отметили, что ребёнка перевозили без нарушений правил дорожного движения.