На Урале судят полицейских, которые пытали детей ради признательных показаний

Экс-начальника отдела полиции № 24 Каменска-Уральского и троих оперативников судят за превышение должностных полномочий. Следствие считает, что они при помощи пыток выбивали признательные показания у несовершеннолетних. Прокуратура запросила для бывших силовиков реальные сроки.

Как рассказал Е1.ru адвокат одной из потерпевших Сергей Барсуков, во время прения сторон, прошедших 20 февраля, прокуратура запросила от 3,5 до 4,5 лет лишения свободы.

По словам правозащитника, обвиняемые допрашивали детей с утра до ночи, без присутствия родителей и психолога.

«Их били, вывозили в лес, парня-подростка заставляли рыть могилу. Такими пытками с детей хотели получить признательные показания по факту кражи у пенсионерки. Дети кражу не совершали, и вина их не доказана», — рассказал Барсуков.

Как рассказали в Следственном комитете, из-за пыток один из подростков оговорил себя, сознавшись в краже.