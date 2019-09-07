На Урале чиновник сбил женщину на пешеходном переходе, а затем избил сотрудника ГИБДД

В Ирбите автомобиль Toyota, проехал на большой скорости на красный свет и сбил 29-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Как пишет Znak.com, за рулём иномарки находился Роман Большаков — начальника отдела ГО и ЧС администрации Ирбитского муниципального округа.

По словам источника издания, чиновник вёл себя неадекватно, словно находился в состоянии опьянения. От медосвидетельствования Большаков отказался.

В результате ДТП пострадавшую от сильного удара отбросило на стоящий на встречной полосе автомобиль. Женщине потребовалась госпитализация.

Виновник аварии не стал покидать место ДТП и дождался экипаж ГИБДД. Находясь в полицейской машине он сначала «начал беспорядочно махать руками в сторону задних кресел машины, где сидел один из сотрудников ГИБДД». После сделанного замечания он набросился на одного из инспекторов, и нанёс ему несколько ударов.

«Виноват — виноват, что делать. Комментариев никаких давать не буду», — сказал Большаков журналистам.

Сейчас решается вопрос о лишении нарушителя водительских прав, а ситуацию с нападением на инспектора ГИБДД изучают следователи СКР.