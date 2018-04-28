На Урал идут проливные дожди и шквалистый ветер

На Урал из районов Нижнего Поволжья надвигается новый циклон с мокрым снегом, проливными дождями и шквалистым ветром. При этом по пути его воронка будет лишь углубляться, рассказали в пресс-службе уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ведомстве отмечают, что 28 и 29 апреля будет ещё довольно тепло, особенно в восточных районах Свердловской области и на Южном Урале, однако позже циклон повернётся к региону тыловой стороной и северные ветры вновь обеспечат прохладу. По прогнозам синоптиков, в Нижнем Тагиле ночью 30 апреля температура опустится до минус двух градусов, днём не превысит и шести градусов. Наиболее сильные дожди и ветер ожидаются в северных районах и в горах Свердловской области.

В первые дни мая на Урале также вероятны слабые ночные заморозки.