На улицах Нижнего Тагила сыграли 200 музыкантов детских духовых оркестров из разных городов (ВИДЕО)

В День защиты детей, 1 июня, в центре Нижнего Тагила прошёл четвёртый фестиваль-парад детских духовых оркестров «Аккорды лета» (0+). Концертные площадки развернулись в Театральном сквере, возле драматического театра, перед КДК «Современник» и в парке Бондина.

На фестивале выступили семь коллективов детских духовых оркестров из посёлка Баранчинский, села Верхняя Синячиха, Алапаевска, Кировграда и Екатеринбурга — всего около 200 маленьких артистов. Вместе с ними сыграл взрослый оркестр Нижнетагильской филармонии «Тагил-бэнд».