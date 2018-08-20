На Тюменском тракте загорелась машина «Почты России» (ВИДЕО)

На трассе Екатеринбург — Тюмень загорелся автомобиль «Почты России», сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».
На опубликованной видеозаписи видно, что машина УАЗ фирменного синего цвета с логотипами почтовой службы находится на обочине, из неё идёт густой чёрный дым.
«Сотрудники пытаются спасти груз. Но, возможно, кто-то не получит свою посылку», — комментируют пользователи.
Позднее в пресс-службе УФПС рассказали, что в происшествии никто не пострадал, все почтовые отправления целы и будут доставлены клиентам вовремя.
«Филиал оказывает содействие в выяснении всех обстоятельств инцидента. Отметим, что перед выездом на маршрут все водители филиала обязательно проходят медицинский осмотр, автомобили – техосмотр», - отметили в компании.