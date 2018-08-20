На Тюменском тракте загорелась машина «Почты России» (ВИДЕО)

На трассе Екатеринбург — Тюмень загорелся автомобиль «Почты России», сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованной видеозаписи видно, что машина УАЗ фирменного синего цвета с логотипами почтовой службы находится на обочине, из неё идёт густой чёрный дым.

«Сотрудники пытаются спасти груз. Но, возможно, кто-то не получит свою посылку», — комментируют пользователи.

Позднее в пресс-службе УФПС рассказали, что в происшествии никто не пострадал, все почтовые отправления целы и будут доставлены клиентам вовремя.