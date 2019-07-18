На Тюменском тракте в тройном ДТП водителя «Газели» раздавило бетонными блоками

На 89-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень, возле Богдановича, произошло тройное ДТП, в котором один человек погиб и ещё двое пострадали, сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Свердловской области.

По данным ведомства, 39-летний водитель «Газели», ехавший со стороны Екатеринбурга, не выдержал безопасную скорость и наехал на впереди стоящие автомобили Daewoo Nexia, FAW и грузовик Freightliner с полуприцепом, в котором находились строительные материалы, в том числе бетонные блоки.

Водитель «Газели» скончался на месте, судя по фотографиям, он погиб под бетонными блоками, которые пробили кабину «Газели». Самый сильный удар пришёлся на водительское место.

Водитель и пассажир Daewoo Nexia с травмами доставлены в больницу Богдановича. Все транспортные средства получили повреждения. На место происшествия для установления предварительных причин аварии выезжал руководитель Госавтоинспекции Богдановича, следственно-оперативная группа установила личность погибшего. Представители МВД произвели замеры на месте ДТП, составили процессуальные документы. Причины данного происшествия будут установлены в ходе следствия.