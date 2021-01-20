На Тюменском тракте из-за перекрывшей движение фуры собралась 8-километровая пробка

В районе 234-го километра трассы Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП, в результате которого фура перекрыла движение; пробка растянулась на 8 километров, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сегодня около 14 часов водитель Volvo при движении со стороны Тюмени не справился с управлением, допустил наезд на металлическое ограждение, после чего фуру развернуло поперёк трассы. В результате ДТП никто из участников дорожного движения не пострадал. Движение перекрыто в обоих направлениях, автомобиль получил механические повреждения. Машина двигалась в Екатеринбург для погрузки», — отметил полковник Горелых.

По его словам, сотрудники ГИБДД отправляют водителей в объезд.