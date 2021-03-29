На трассе возле Ревды перевернулся автобус с пассажирами

В Свердловской области вечером 28 марта на трассе между Ревдой и селом Мариинск рейсовый пассажирский автобус врезался в забор и перевернулся, сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД региона.

По данным ведомства, инцидент произошёл в 20:41. Не доехав до конечной станции 700 метров, водитель не справился с управлением и въехал в деревянный забор; заднюю часть автобуса занесло, и он перевернулся. О пострадавших в аварии не сообщается.

Водитель объяснил приехавшим на место происшествия сотрудникам ГИББД, что ехал на маленькой скорости 35–40 километров в час, но на 7-м километре трассы Ревда — Мариинск — Краснояр с правой стороны из частного сектора выбежала собака. Водитель резко нажал на педаль тормоза, и автобус развернуло и опрокинуло на левый бок.

В региональном ГИБДД пояснили, что на данный момент ведётся расследование, по итогам которого будет принято мотивированное решение.