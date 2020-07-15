На трассе возле посёлка Лосиный три пассажира «Лады» пострадали после столкновения с лосем

Минувшей ночью на 45-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск водитель Lada Largus, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону посёлка Лосиный, сбил лося. В результате ДТП пострадали три пассажира легковушки.

Как сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, травмы получили женщины 1988 и 1952 года рождения и 12-летний ребёнок. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами грудной клетки они были доставлены в травматологическое отделение ГБУЗ СО «Берёзовская ЦГБ». Пассажиры были пристёгнуты штатными ремнями безопасности, благодаря чему не получили более тяжёлых травм, отмечают в Госавтоинспекции.

На месте ДТП организовано реверсивное движение. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция рекомендует водителям при движении по загородным автодорогам, примыкающим к лесным массивам, соблюдать скоростной режим и следить за установленными знаками, быть предельно внимательными, особенно в тёмное время суток и в условиях плохой видимости.