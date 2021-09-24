На трассе в Свердловской области водитель Subaru из-за тумана врезался в фургон, погибли два пассажира

На 102-м километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган утром 24 сентября произошло ДТП, в котором погибли два человека, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

По данным ведомства, 55-летний водитель Subaru Legacy Outback из-за тумана не оценил расстояние до ехавших впереди автомобилей и врезался в фургон ГАЗ, в котором перевозили туши животных.

Два пассажира иномарки — 53 и 56 лет — скончались на месте аварии, водителя с травмами доставили в больницу Каменска-Уральского.

«Сотрудниками дорожной полиции установлено, что погибшие и пострадавший — жители Курганской области, они ехали в Екатеринбург, где работали в частной охранной организации. Также установлено, что столкновение произошло в условиях недостаточной видимости. На участке трассы, где зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, был туман», — сообщили в Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка. Инспекторы напоминают, что большинство аварий в условиях тумана — это столкновение с движущимися впереди авто. Во время тумана водителям необходимо включить ближний свет фар, противотуманные фары и огни, плавно снижать скорость, увеличивать дистанцию между авто, избегать резких манёвров и торможений, исключить выезд на полосу встречного движения.