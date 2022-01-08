На трассе в Свердловской области в лобовом ДТП погибла женщина

Накануне около 18:30 на 181-м километре дороги Екатеринбург — Тюмень в лобовом ДТП погибла 33-летняя женщина. Как сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области, Mitsubishi Lancer двигался со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени, по неустановленной причине выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes-Benz с полуприцепом.

В результате аварии 33-летняя пассажирка Mitsubishi Lancer погибла на месте, а 36-летний водитель легковушки был госпитализирован с тяжёлыми травмами.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что пострадавший водитель имеет десять неоплаченных штрафов за нарушение скоростного режима. 34-летний водитель грузового автомобиля за нарушение ПДД в 2021 году привлекался 4 раза, был пристёгнут ремнем безопасности.

Инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.