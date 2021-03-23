На трассе в Свердловской области полицейские обстреляли машину нарушителя (ВИДЕО)

В Свердловской области полицейские применили оружие и прострелили колёса автомобиля Lada Largus, чтобы задержать нарушителя, пишет E1.ru.

Инцидент случился на 20-м километре Режевского тракта: сотрудники ГИБДД Берёзовского увидели, что водитель не пристёгнут ремнём безопасности, и потребовали, чтобы он остановился, но водитель увеличил скорость — и полицейским пришлось начать преследование.

«Во время движения водитель игнорировал требования сотрудников ГИБДД и нарушал правила движения, чем создавал угрозу для жизни людей. Чтобы остановить его, сотрудники ГИБДД решили стрелять по колёсам. Они выбрали безопасный участок дороги и открыли огонь», — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Сотрудник ГИБДД сделал предупредительный выстрел в воздух, а потом начал стрелять по колёсам. Водитель остановился, только когда пуля пробила колесо. Выяснилось, что в «Ладе» с водителем ехали три пассажира, все они были пьяны. При этом сам водитель оказался злостным нарушителем — ранее его уже лишали прав и задерживали за вождение в нетрезвом виде.

На 45-летнего водителя составили несколько протоколов: за невыполнение требования об остановке транспортного средства, за нарушение правил применения ремней безопасности, за управление транспортным средством водителем, лишённым права управления, за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Водителю грозит лишение прав и крупные штрафы, а за езду после лишения прав его могут арестовать на 14 суток.