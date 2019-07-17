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На трассе Сухой Лог — Богданович БелАЗ протаранил мост

17.07.2019 13:40
На трассе Сухой Лог — Богданович БелАЗ протаранил мост

В ночь на 17 июля на 5-м км трассы Богданович — Сухой Лог грузовик БелАЗ протаранил автомобильный мост, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«По предварительным данным, 28-летний водитель мощного грузовика марки "БелАЗ" во время движения допустил самопроизвольное поднятие кузова машины и наезд на опорную балку путепровода. В результате аварии "шумахер" отделался практически испугом, госпитализация ему не потребовалась. Чего не скажешь, к сожалению, про мостовую конструкцию, от сильного удара она получила повреждения», — сообщил официальный представитель МВД.

По информации Горелых, на место ЧП срочно выехала и приступила к работе специальная  комиссия, в состав которой входят представители ГИБДД, Управления автомобильных дорог, балансодержателя трассы Богданович — Сухой Лог, и руководства «Комбината строительных материалов». Специалисты тщательно проверяют зону трещин.

«По результатам обследования станет известен ущерб сооружению, будет дана оценка эксплуатационного состояния моста, а также установлен срок восстановления повреждённого участка. Для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники территориального МВД из подразделения ДПС организовали реверсивное движение и ограничили движение тяжеловесных транспортных средств, работает весовой контроль. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел Богдановича примут обоснованное процессуальное решение»— прокомментировал полковник  Горелых.

По его сведениям, ГИБДД установлено, что грузовик принадлежит местному предприятию. Водитель по имени Александр, имеющий 7 лет стажа управления, заступил на смену 16 июля в 19:30, в установленном порядке прошёл предрейсовый медицинский осмотр, выпуск на линию машины проводился механиком. Более подробные и точные обстоятельства ДТП выясняют инспекторы Госавтоинспекции.

Фото: В. Н. Горелых
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