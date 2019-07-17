На трассе Сухой Лог — Богданович БелАЗ протаранил мост

В ночь на 17 июля на 5-м км трассы Богданович — Сухой Лог грузовик БелАЗ протаранил автомобильный мост, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«По предварительным данным, 28-летний водитель мощного грузовика марки "БелАЗ" во время движения допустил самопроизвольное поднятие кузова машины и наезд на опорную балку путепровода. В результате аварии "шумахер" отделался практически испугом, госпитализация ему не потребовалась. Чего не скажешь, к сожалению, про мостовую конструкцию, от сильного удара она получила повреждения», — сообщил официальный представитель МВД.

По информации Горелых, на место ЧП срочно выехала и приступила к работе специальная комиссия, в состав которой входят представители ГИБДД, Управления автомобильных дорог, балансодержателя трассы Богданович — Сухой Лог, и руководства «Комбината строительных материалов». Специалисты тщательно проверяют зону трещин.

«По результатам обследования станет известен ущерб сооружению, будет дана оценка эксплуатационного состояния моста, а также установлен срок восстановления повреждённого участка. Для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники территориального МВД из подразделения ДПС организовали реверсивное движение и ограничили движение тяжеловесных транспортных средств, работает весовой контроль. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел Богдановича примут обоснованное процессуальное решение», — прокомментировал полковник Горелых.

По его сведениям, ГИБДД установлено, что грузовик принадлежит местному предприятию. Водитель по имени Александр, имеющий 7 лет стажа управления, заступил на смену 16 июля в 19:30, в установленном порядке прошёл предрейсовый медицинский осмотр, выпуск на линию машины проводился механиком. Более подробные и точные обстоятельства ДТП выясняют инспекторы Госавтоинспекции.