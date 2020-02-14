На трассе под Тюменью загорелся школьный автобус с детьми

Под Тюменью на трассе Ялуторовск — Тобольск из загоревшегося автобуса эвакуированы 18 школьников и двое взрослых, которые их сопровождали, сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области.

«В 8:40 поступило сообщение о пожаре в школьном автобусе на 67-м км автотрассы Ялуторовск — Тобольск, Ярковский район. При первых признаках дыма в двигателе водитель остановился и пассажиры покинули салон», — пояснили в МЧС.

Там уточнили, что пожар был ликвидирован ещё до приезда МЧС. Детей эвакуировали другим школьным автобусом в соседнее село, никто из них не пострадал.