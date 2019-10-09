На трассе под Режом погиб уснувший за рулём водитель Hyundai

В ночь на 9 октября на 63-м километре дороги Екатеринбург — Алапаевск 56-летний водитель Hyundai, двигавшийся в сторону уральской столицы, вылетел на встречную полосу, врезался в автомобиль «Газель» и погиб на месте из-за несовместимых с жизнью травм, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Свердловской области.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что погибший уснул за рулём. Грузовой фургон от удара выбросило на обочину, машина оказалась перевёрнута на бок. 39-летнего водителя «Газели» с различными травмами доставили в травматологическое отделение больницы Режа.
«На месте сотрудниками ГИБДД проведены все необходимые процессуальные действия, замеры, опрошены очевидцы происшествия. По факту ДТП проводится проверка», — сообщили в Госавтоинспекции.
В ГИБДД также попросили автомобилистов, которые чувствуют себя сонными, отказаться от поездок.
«Сонный водитель опасен не меньше, чем водитель, находящийся в состоянии опьянения. Признаки очень похожи: замедленная реакция, неправильная оценка дистанции и скорости. Внимание водителя рассеивается, и это провоцирует опасные манёвры. Во избежание подобных ситуаций рекомендуется делать остановки в пути и умываться прохладной водой. Если водитель чувствует, что хочет спать, необходимо незамедлительно сделать остановку в предназначенном для этого месте и отдохнуть», — отметили в ведомстве.