На трассе под Нижним Тагилом женщина-водитель потянулась за сигаретами и вылетела с трассы

3 августа в 11 часов дня в районе 24-го км автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда произошло ДТП. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 35-летняя водитель автомобиля Chery во время движения, потянувшись за сигаретами, отвлеклась от управления, в итоге машина съехала с дороги и перевернулась.

Выяснилось, что женщина проживает в посёлке Свободном и ехала в Нижний Тагил на работу.

«Во время управления автомобилем женщина решила покурить и потянулась за пачкой сигарет, которая находилась в женской сумочке, лежащей на пассажирском сиденье. Именно в этот момент женщина потеряла управление автомобилем», — рассказали сотрудники Госавтоинспекции.

Пострадавшую госпитализировали с закрытым переломом ключицы, ушибами мягких тканей левого плеча и ссадинами головы. Автомобиль получил значительные механические повреждения.