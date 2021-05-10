На трассе под Нижним Тагилом водитель иномарки уснул за рулём

На 10-м километре дороги Нижний Тагил — Висимо-Утка около 4:00 8 мая автомобиль Mitsubishi Pajero столкнулся с грузопассажирской «Газелью».

На место аварии выезжали сотрудники МЧС и одна единица техники.

Виновник ДТП получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Его извлекали из повреждённого легкового автомобиля с помощью специального инструмента.

В отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru сообщили, что водитель иномарки уснул за рулём и выехал на полосу встречного движения.