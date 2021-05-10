Автоновости

На трассе под Нижним Тагилом водитель иномарки уснул за рулём

10.05.2021 13:51

На 10-м километре дороги Нижний Тагил — Висимо-Утка около 4:00 8 мая автомобиль Mitsubishi Pajero столкнулся с грузопассажирской «Газелью»

На место аварии выезжали сотрудники МЧС и одна единица техники. 

Виновник ДТП получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Его извлекали из повреждённого легкового автомобиля с помощью специального инструмента. 

В отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru сообщили, что водитель иномарки  уснул за рулём и выехал на полосу встречного движения.

 

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