На трассе под Нижним Тагилом ВАЗ врезался в бетонное ограждение 

В минувшую субботу на 148-м километре Серовского тракта в районе Нижнего Тагила произошло ДТП с пострадавшими. По данным Госавтоинспекции, 19-летний водитель Lada Vesta врезался во временное бетонное ограждение, установленное на проезжей части. В результате аварии травмы получили две 16-летние девушки-пассажирки. Они были госпитализированы.

Полицейские выяснили, что легковой автомобиль двигался из Верхней Салды в сторону Нижней Туры. В автомобиле находились студенты одного из колледжей Свердловской области. Молодой человек вёз подруг домой на выходные.

«Водитель пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, что поездку в данном направлении осуществлял впервые, поэтому воспользовался навигатором. Навигатор показывал маршрут через Нижний Тагил. Проехав по городу, водитель вернулся на трассу. Пластмассовые ограждения на дороге видел, один из блоков был убран, поэтому мужчина решил, что можно проехать. Проехав пластмассовые ограждения, он не заметил бетонные блоки и допустил наезд на них», — сообщают в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на соблюдение скоростного режима, особенно при передвижении в районе проведения ремонтных работ. Водителям, имеющим малый опыт вождения, необходимо более аккуратно относиться к управлению транспортным средством и быть бдительными.