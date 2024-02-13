На трассе под Нижним Тагилом в смертельном ДТП погибли 2 человека

Сегодня на 137-м километре Серовского тракта произошло ДТП, в результате которого погибли двое жителей Качканара. На участке трассы под Нижним Тагилом столкнулись автомобиль Lada Granta и грузовик Skania. Как пишет Е1.ru со ссылкой на родственников погибших, в легковушке находились 61-летняя женщина и её 21-летний сын (водитель).

В результате аварии автомобиль был сильно повреждён. От удара его вынесло с трассы и зажало между деревьями и кабиной фуры. Как уточнили в ГИБДД Свердловской области, водитель и пассажирка легковушки скончались на месте в момент их извлечения из искорёженного автомобиля сотрудниками МБУ «Центр защиты населения» Нижнего Тагила.

Отец молодого человека при общении с журналистами пояснил, что Дмитрий (так зовут водителя) вёз маму в Екатеринбург на КТ и вряд ли двигался с превышением скоростного режима, поскольку выехал заранее и никуда не торопился. Водительский стаж погибшего составляет три года, за которые, по словам мужчины, он ни разу не был замечен в нарушении ПДД.

Что стало причиной смертельной аварии, предстоит выяснить дорожным полицейским. На месте ДТП они проводят процессуальные действия. Окончательная причина трагедии будет установлена в ходе расследования, уточнили в ГИБДД.