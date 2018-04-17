На трассе под Нижним Тагилом в массовом ДТП пострадали четыре человека

Накануне вечером на 5-м километре трассы Николо-Павловское — Алапаевск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей. По предварительным данным ГИБДД, 53-летняя женщина на Kia Rio не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где врезалась в Renault Sandero. От удара Renault съехала с дороги и врезалась в дерево. После этого Kia столкнулась со встречным Ford EcoSport и ещё одним Renault Sandero, ехавшим в попутном направлении.

В Renault Sandero пострадали три человека. У 57-летнего водителя перелом рёбер и тупая травма живота. В состоянии шока третьей степени её госпитализировали в ЦГБ № 1. 65-летняя пассажирка получила ушиб грудной клетки. У второго пассажира, 81-летнего мужчины, сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма, перелом рёбер. Водитель Kia Rio с переломом лодыжки также была госпитализирована.