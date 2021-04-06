На трассе под Нижним Тагилом в лобовом ДТП погиб мужчина (ВИДЕО)

Сегодня утром между Верхней и Нижней Салдой произошло ДТП, в котором погиб 43-летний мужчина. Ещё два человека получили травмы.

По данным ГИБДД, 46-летний водитель ВАЗ‑21101 двигался из Нижнего Тагила в сторону Нижней Салды, но его занесло на встречную полосу, где произошло столкновение c «Нивой» под управлением 65-летнего мужчины.

«В результате ДТП погиб пассажир автомобиля ВАЗ‑21101, мужчина 1977 года рождения. В момент столкновения он находился на переднем пассажирском сиденье. Травмы получили пассажир автомобиля ВАЗ‑21101, мужчина 1992 года рождения, и водитель автомобиля ЛАДА‑213100 ("Нива"). Оба госпитализированы», — пояснили в дорожной полиции.

Сотрудники ГИБДД установили, что на проезжей части была наледь. Собственнику автодороги выдано предписание на устранение недостатков. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.