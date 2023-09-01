На трассе под Нижним Тагилом в ДТП с лосем погиб водитель

Вечером 31 августа на 47-м километре трассы Нижний Тагил — Нижняя Салда произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области, около 20:40 49-летний водитель Lada Granta, двигаясь в сторону Нижней Салды, сбил лося. В результате аварии мужчина (житель Нижней Салды) от полученных травм скончался на месте происшествия. В подробностях трагедии разбираются сотрудники ГИБДД.

«Старшим инспектором дорожного надзора Госавтоинспекции при обследовании места аварии установлено, что нарушений требований к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, не выявлено. В каком состоянии находился водитель автомашины, будет установлено в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы», — уточнили в ведомстве.