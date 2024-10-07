На трассе под Нижним Тагилом в ДТП пострадали два человека

Выезд на полосу дороги предназначенную для встречного движения стал причиной ДТП, в результате которого травмировались два человека. Дорожный инцидент произошел 6 октября 16:20 часов возле дома № 67 на улице Симбирской между населёнными пунктами Покровское и Сокол.

По предварительным данным, 30-летний мужчина, управляя мотоциклом Motolend GPX 250, двигаясь по улице Симбирской со стороны села Покровское в сторону посёлка Сокол, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Лада Калина под управлением 35-летнего мужчины. В результате ДТП травмировался мотоциклист, а также 56-летняя женщина-пассажир легкового автомобиля. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести медиками были госпитализированы в ГБ № 1 Нижнего Тагила.

Автоинспекторы выяснили, что байкер не имеет водительского удостоверения категории «А». В течение года мужчина 5 раз был замечен в превышении скоростного режима при управлении автомобилем. Стаж вождения водителя легкового автомобиля Лада Калина составляет 16 лет. В 2020 году мужчина привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. При проведении процедуры освидетельствования на состояние опьянения, у водителя вновь подтвердился факт управления автомобилем в нетрезвом виде.

Полицейским мужчина пояснил, что в момент ДТП вместе с родственницей поехал за продуктами в магазин. Водитель не видел мотоциклиста и не мог принять меры во избежание ДТП, так как водитель мотоцикла двигался с большой скоростью и выехал навстречу из-за автомобиля неожиданно для него.

В отношении водителя отечественного автомобиля полицейские составили административные материалы за по ч. 1 ст. 12.8 КОАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов), по ч. 2 ст. 12.37 КОАП РФ (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), а также по ч. 1 ст. 12.1 КОАП РФ (Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке).

В каком состоянии в момент аварии находился водитель кроссового мотоцикла, покажет медицинский анализ крови. По факту ДТП ведется расследование.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения и недопустимость управления транспортным средством в состоянии опьянения. Также выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения является одним из самых опасных манёвров, при совершении которого водитель обязан убедится в безопасности.