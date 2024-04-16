На трассе под Нижним Тагилом столкнулись две легковушки. Пострадали водители и ребёнок-пассажир

Вечером 15 апреля на 154-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП с участием Renault Sandero и Lada Granta. В результате аварии пострадали трое человек, в том числе двухлетний ребёнок. Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 35-летняя женщина — водитель автомобиля Renault Sandero, выезжая с прилегающей территории заправочной станции, при повороте налево врезалась в автомобиль Lada Granta под управлением 67-летнего мужчины, который двигался со стороны Нижнего Тагила в направлении Кушвы. Травмы получили оба водителя и ребёнок-пассажир, находящийся в иномарке.

Известно, что владелец Lada Granta имеет стаж вождения 47 лет. За несколько месяцев 2024 года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Женщина-автомобилист за рулём 7 лет, нарушений не имеет. Сотрудники ГИБДД провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Оба водителя на момент аварии были трезвы.

По факту случившегося водитель отечественного автомобиля рассказал госавтоинспекторам, что двигался в прямом направлении и не успел вовремя среагировать на выезжающий с АЗС автомобиль Renault Sandero. Владелица Renault Sandero объяснила полицейским, что, выезжая с бензоколонки, не заметила машину, которой должна была уступить дорогу.