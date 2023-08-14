На трассе под Нижним Тагилом сгорел цементовоз (ВИДЕО)

Днём 12 августа на участке автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов на развязке в районе посёлка Черноисточинск загорелся цементовоз. На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД и МЧС. В отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила пояснили, что, по словам водителя автомобиля Scania, перевозившего цемент, во время движения неожиданно загорелась покрышка, после чего огонь охватил всю машину. Движение на этом участке трассы было парализовано. Пострадавших в результате ДТП нет, причины возгорания автомобиля выясняются.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что происшествие сопровождалось сильными хлопками, похожими на взрывы, и задымлением, а на месте аварии образовалась большая пробка.