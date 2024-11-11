На трассе под Нижним Тагилом сбили неопознанную женщину

В 6 часов утра 10 ноября в селе Покровское произошло ДТП, в котором пострадала женщина. По предварительным данным, 56-летний водитель Great Wall, двигаясь со стороны Верхней Салды в сторону Нижнего Тагила, у дома № 1а совершил наезд на женщину-пешехода, которая двигалась по дороге навстречу автомобилю.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщину с тяжёлыми травмами госпитализировали в ГБ № 1 Нижнего Тагила. В настоящее время она находится в коме.

«Водитель пояснил автоинспекторам, что ДТП произошло в тёмное время суток в момент снегопада. Мужчина нажал на тормоза, но наезда избежать не смог, так как женщина перед автомобилем появилась внезапно», — рассказали в Госавтоинспекции.

Сотрудники Госавтоинспекции просят помочь установить личность пострадавшей, так как при себе каких-либо документов, удостоверяющих личность, она не имела. Женщина была одета в тёмно-синее платье «в цветочек», чёрные замшевые сапоги. На вид около 40 лет. Верхняя зимняя одежда отсутствовала.

Госавтоинспекция Нижнего Тагила обращается с просьбой к гражданам сообщить о любой имеющейся информации о пострадавшей женщине. Также просим обратиться возможных очевидцев ДТП по адресу: Нижний Тагил, пр. Мира, 57а, по телефонам: 8 (3435) 47-70-01 или 8 (3435) 97-65-84.