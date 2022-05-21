На трассе под Нижним Тагилом произошло смертельное ДТП (ВИДЕО)

Днём 21 мая на объездной дороге Нижнего Тагила, в районе поворота на Серебрянку, произошло смертельное ДТП. Как видно на записи, на трассе столкнулись фургон ГАЗ и KIA Sorento. По словам очевидцев, в аварии погиб пожилой мужчина, водитель кроссовера. Пассажир легковушки, а также водитель и пассажир «Газели» получили лёгкие травмы. По предварительной версии, кроссовер выехал на встречную полосу, где врезался в фургон. На месте работают сотрудники ГИБДД, подробности аварии будут позднее.