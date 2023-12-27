На трассе под Нижним Тагилом произошло смертельное ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса

Накануне на 154-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

По предварительным данным, рейсовый автобус двигался по маршруту Тюмень — Краснотурьинск. На нижнетагильском участке трассы автобус врезался в попутно следовавший грузовой тонар. В салоне автобуса в момент ДТП находились 15 пассажиров. В ГИБДД отметили, что водитель автобуса погиб на месте. Пострадавшие есть и среди пассажиров.

На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, МЧС и медики. Выясняются все обстоятельства и причины происшествия.