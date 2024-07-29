На трассе под Нижним Тагилом произошло смертельное ДТП

Два человека погибли в ДТП, которое произошло днём 27 июля на 108-м километре Серовского тракта. Как рассказали АН «Между строк» в Госавтоинспекции, водитель Toyota Corolla в какой-то момент потерял управление автомобилем и допустил съезд с проезжей части в кювет. Там машина врезалась в дерево и получила серьёзные механические повреждения. В результате удара смертельные травмы получили 54-летний мужчина и 52-летняя женщина, сотрудники «ВСМПО-Ависма». Ещё одна пассажирка и водитель были госпитализирована с травмами различной степени тяжести.